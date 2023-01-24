Почти 2 миллиарда евро наличных средств Wintershall исчезли.

Судьба российского бизнеса крупнейшей нефте-газовой компании Германии Wintershall является признаком бедственного положения западных компаний, пытающихся вырваться из страны-изгоя, находящейся под жесткими международными санкциями.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главного исполнительного директора Wintershall Dea Марио Мерена, который провел большую часть прошлого года, оправдывая присутствие компании в России и тот факт, что дочерняя компания BASF была одной из последних западных компаний, которые продолжали добывать нефть и газ после нападения РФ на Украину.

Как отметил Мерен, компания, наконец, уходит из России, однако принадлежащий Москве "Газпром" взял под свой контроль совместные предприятия немецкой компании в Сибири и опустошил их общие банковские счета. Как говорится в материале, почти 2 миллиарда евро наличных средств Wintershall исчезли.

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Мерен, который ранее выступал за более тесные связи с Россией, признал, что работать в РФ больше "нецелесообразно".

Основной владелец компании BASF заявил, что его дочерняя компания "потеряла фактическое влияние" на свои газовые месторождения в России и что группа списала 7,3 млрд евро в связи с решением Wintershall об уходе, в результате чего чистый убыток компании в прошлом году составил 1,4 млрд евро. 2022.

Война в Украине и позиция Wintershall:

24 февраля 2021 года немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2".

5 ноября 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Wintershall Dea поставляет "Газпрому" газовый конденсат.

Крах российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

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