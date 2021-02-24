Руководство компании опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны США.

Нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод «Северный поток-2».

Об этом говорится в отчете компании.

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Руководство компании опасается «агрессивного подхода к исполнителям проекта» со стороны США, которые ужесточили санкции против «Северного потока-2».

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», - говорится в отчете.

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко