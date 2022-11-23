Волынские энергетики пытаются сделать все возможное для восстановления электроснабжения.

Волынская область после российской атаки, возможно, будет оставаться без света почти сутки.

Как сообщили "Суспільне" в "Волыньоблэнерго", ориентировочное время восстановления электроснабжения на Волыни – до 15:00 24 ноября.

На сайте компании предупреждают, что ожидаемый срок восстановления электроснабжения – в течение суток.

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По словам городского головы Луцка Игоря Полищука, волынские энергетики пытаются сделать все возможное, чтобы восстановить электроэнергию раньше следующих суток.

"Только что общался с энергетиками. Есть осторожный оптимизм относительно того, что электроэнергию нам включат быстрее, чем через сутки, как сообщалось ранее", – написал он.

Сейчас в городе из-за обесточивания остановился весь электротранспорт, троллейбусы оттягивают в депо.

Кроме этого, на Волыни развернули 117 "Пунктов Несокрушимости", где предусмотрено наличие тепла, воды, света, интернета и мест для отдыха в условиях обесточивания. Как сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, они заработают, если света не будет больше 24 часов. Адреса доступны по ссылке https://nezlamnist.gov.ua/.

Напомним, электроснабжение в регионе прекратилось около 14:30.

Российская атака по Украине 23 ноября-последствия для энергосистемы

Днем 23 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по областям Украины. В "Укрэнерго" предупреждали, что были попадания по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего во всех регионах происходят аварийные отключения.

В частности, как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, зафиксировано два ракетных удара по Львовской области, из-за чего Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.

Также известно о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры столицы. В некоторых районах Киева нет света. Энергетики информировали об экстренных отключениях.

Как сообщал "Энергоатом", из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в отечественную энергосистему.

"Укрэнерго" прогнозирует аварийные отключения света по всей Украине до конца суток.

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