Тенденция роста сохраняется с апреля, однако сейчас она ускорилась.

В этом месяце суточный объем поставок топлива из-за рубежа вырос на 30%, до 4,87 тыс т. Об этом со ссылкой на консалтинговую группу "А-95" сообщает Enkorr.

Тенденцию на рост можно было видеть с апреля 2024-го, но в этом месяце объемы суточных поставок достигли максимальных показателей.

Увеличение импорта высокооктанового топлива в течение последних месяцев связывают с сезонным ростом спроса. К тому же в августе на рынке началась подготовка к сентябрьскому повышению акциза.

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"Реализация в рознице в августе практически не изменилась, но на ожиданиях роста ставок акциза компании везут больше, чем нужно", - приводит портал слова представителя одной из сетей.

Спрос на внутреннем рынке удовлетворяли в основном за счет увеличения поставок бензина с юга.

В августе компании активно покупали греческое топливо - за 18 дней месяца импортерами было ввезено 19,4 тыс т бензина. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого месяца, это на 10,8 тыс т больше.

Прирост объемов поставок с румынской территории оказался более скромным - это направление обеспечило 20,1 тыс т топлива, что на 3,3 тыс т больше по сравнению с 18 днями июля.

По словам участников рынка, в третьей декаде месяца импорт бензина пойдет на спад, ведь многие кампании запланировали поставки до 20-го августа.

Так они пытаются успеть сработать по старым ставкам акциза. Аналитики прогнозируют, что в целом в этом месяце импорт бензина будет составлять 120-130 тыс т.

Цены на топливо - прогноз на осень

Напомним, ранее в парламентском комитете по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрили ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо.

Впрочем, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн считает, что никаких "экстремальных сценариев" с ценами на топливо осенью ждать не следует. Эксперт прогнозирует, что по бензину и дизелю колебания составят 1,5-2 гривны.

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