"Бензин подорожает на 1,5 грн, дизель - на 2 грн, и газ - на 5 грн. Это будет происходить двумя волнами", - основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин

Основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, как и когда изменятся цены на топливо в связи с повышением акциза, какие продукты подорожают следом, и почему водителям стоит готовиться к ухудшению качества топлива на АЗС.

18 июля Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо, который должен вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Предусматривается, что повышение акцизов будет растянуто на 4 года, и в 2028 году они достигнут пика: на бензин - 359 евро за 1000 л; дизельное топливо - 330 евро за 1000 л; сжиженный газ - 70 евро за 1000 л.

Основатель логистической группы компаний "Прайм", которая перевозит горючие-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН рассказал, как вследствие этого изменятся цены на топливо, в какой перспективе украинцам следует готовится к новым цифрам на стелах АЗС, какие еще товары подорожают (так как топливо является важной составляющей себестоимости практически всей продукции, представленной на прилавках магазинов, особенно – в условиях массовых отключений света), а также, почему водителям стоит быть готовыми к возможному ухудшению качества топлива на украинских заправках.

Парламент принял закон о повышении акциза на топливо. Как вследствие этого изменятся цены на бензин, дизель и автогаз?

Видео дня

Цены вырастут. Произойдет все с первого сентября. В начале сентября повысятся цены где-то на гривну за литр бензина, дизеля, и на 3 грн - газа. Рост не будет резким, потому что будет еще старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции, поскольку рынок "перелитый", злоупотреблять первым повышением цен никто не будет. Все будут тянуть до последнего.

И окончательное повышение еще на 50 копеек по бензину, гривну - по дизелю, и 2 грн - по газу случится к середине сентября. Общее повышение составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн - дизеля, и 5 грн - газа. Просто оно будет происходить двумя волнами.

На стоимость топлива влияют также мировые цены на нефть и курс. Насколько сильно негативное влияние этих факторов сейчас?

Больше сейчас влияет, конечно, курс. За счет курса мы наблюдаем повышение уже на этой неделе на 50 копеек. В рознице это еще пока сильно не отражается. Но уже за счет двух прошлых недель, и если на следующей неделе тренд продолжится, то будет повышение цен в розничных сетях на стелах АЗС.

Проблематично сейчас точно спрогнозировать, какие цены будут на конец августа с таким непрогнозируемым курсом и, естественно, непрогнозируемой нефтью. Я могу только предполагать, что нефть, скорее всего, пойдет вверх, потому что в этом заинтересован Трамп. Сейчас это основная политическая новость на мировом небосклоне. А нефть — это мировой маркер. Поскольку республиканцам выгодно немного повышать цену на нефть, чтобы у американцев подорожал бензин (для того, чтобы ослабить позиции действующего президента Джо Байдена – УНИАН), то, вероятнее всего, будет повышение цены на нефть. Это достигается мелкими манипуляциями. Плюс ко всему, приближается сезон ураганов в США – это обычно август-сентябрь. Обычно в это время останавливаются заводы и вышки, поскольку происходят катаклизмы. Это всегда влияет в сторону повышения цен.

Плюс, в северном полушарии сейчас пиковая нагрузка. Урожай сейчас не только в Украине, а и в Америке, Китае, России, Канаде. То есть, это максимальные рынки по объему потребления (топлива – УНИАН). Поэтому есть основания говорить о том, что нефть имеет все шансы прибавить в цене на мировом рынке.

К каким ценам на топливо стоит готовиться потребителям в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

Я не могу прогнозировать курс валюты, я этим не занимаюсь. И я не могу с точностью прогнозировать курс нефти, предсказывать форс-мажоры и кулуарные игры. Но ощущается, что мы идем сейчас в таком медленном восходящем тренде до конца года.

В моем понимании, мы уже видим в августе рост цены за счет роста курса. В сентябре - за счет акциза. В октябре - за счет приближающихся выборов (президента США – УНИАН), которые в ноябре состоятся. То есть, я вижу три месяца сплошного роста. Ноябрь и декабрь – это всегда у нас максимальные инфляционные ожидания. В предновогоднем ажиотаже никогда ничего не дешевело. Поэтому в перспективе до конца года каких-то "окошек" по снижению цен я пока не вижу.

Что об этом думают автозаправочные станции? Вы уже говорили о том, что раньше сети АЗС урезали программы лояльности, чтобы смягчить скачок цен для клиентов. Как они отреагируют теперь?

У заправочных станций начался очень тяжелый период жизни. Потому что у них реально наблюдается проблема с продажами, так как некому продавать. Экономика просела, грузовой транспорт не ездит, мужики все от ТЦК попрятались, а женщины в Европу уехали. Людей нет. Соответственно, имея такую плохую ситуацию, станции начинают как-то выкручиваться. Кто-то легально, кто-то нелегально.

Поэтому я бы ожидал сейчас больше проявлений на АЗС негативных факторов в плане налогообложения: чеки перестанут бить, возможно, сейчас качество начнет "гулять", и какая-то бодяга начнет появляться, какие-то скрутки налоговые. Вот в этом направлении сейчас будет развиваться рынок. Потому что никто не хочет первым повышать цены и тем самым терять последнего клиента. А из систем лояльности там уже нечего урезать за счет курса и этого ползучего удорожания, которое продолжается уже месяц.

У нас была оптовая цена 41,70, а сегодня - уже 43,70. Вот, на 2 грн дизель и бензин подорожали. А на заправках цены как стояли, так и стоят. Поэтому уже от лояльности курс доллара этот кусок сгрыз. То есть, выходит ситуация, что держаться надо, а получается это только за счет уже не совсем легальных ситуаций.

Более дорогое топливо - это удорожание логистики, себестоимости производственных процессов. Плюс, важно понимать, что в условиях отключений света весь бизнес работает на генераторах, которые потребляют очень много топлива. Стоит ли ожидать после увеличения акциза повышения стоимости всех товаров? В каких пределах?

Транспорт (расходы на логистику – УНИАН) есть практически во всех товарах. А в каждом транспорте есть топливо. Поэтому естественно, что повышение цен на топливо прямо приводит к подорожанию и продуктов питания и других товаров. Это очевидные вещи.

В каких это будет пределах? Смотрите, сейчас больше всего влияет на экономику электроэнергия, а точнее - ее отсутствие. Вот это сейчас основной фактор, потому что киловатт энергии, произведенный генератором, стоит в десять раз дороже, чем киловатт, купленный у государства с обычных электрических сетей.

В процентном соотношении хлеб сильнее подорожает, чем колбаса, потому что в структуре себестоимости производства хлеба доля электроэнергии выше. В молочке вообще может быть очень сильный рост цен в связи с тем, что она требует постоянного охлаждения при продажах, и будет большой процент порчи, которая тоже ляжет на себестоимость в конечном итоге. Поэтому на хлеб и молоко сейчас сильнее всего ожидаем рост. А, например, картошка, морковка - нет, потому что на нее влияет только грузоперевозка. Поэтому нельзя сказать, на сколько процентов все подорожает. Тут надо говорить, что подорожает все, но что-то очень сильно, что-то - меньше, а что-то - совсем немного. В зависимости от энергоемкости производства этих продуктов.

Кто больше всего пострадает от повышения акцизов на топливо: АЗС, различные бизнесы или все потребители?

Я думаю, что бизнес возложит все свои издержки в маржу, это однозначно. Поэтому потребитель больше пострадает. Для бизнеса дороже себестоимость - выше продажная цена. Не хотите хлеб - не покупайте. Но от этого же никто не откажется. Поэтому бизнес очень просто экстраполирует эту ситуацию на свою ценовую политику и все. У бизнеса другого выхода и нет, он же дотировать за свой счет ничего не будет. В конечном итоге, это все ляжет на плечи оставшегося населения.

Как на сегодня обстоят дела с запасами бензина, дизеля и автогаза в Украине? Нет ли рисков дефицита?

Топлива сейчас полно, рисков даже близко на горизонте нет. Был реальный переизбыток, а тут еще и повышение акцизов - сейчас его во все кастрюли понабирают.

В парламенте и правительстве отмечают, что средства, полученные от повышенного акциза, необходимы для увеличения финансирования армии. Все понимают, что обеспечение армии - приоритетная задача для государства. Но, по вашему мнению, можно ли было избежать этого непопулярного решения? Что можно было сделать вместо этого?

Если брать, скажем так, глобальный вопрос, что нам сейчас не хватает 174 млрд в бюджете, то акциз еще мало повысили. Нужно было еще раза в два повышать. То есть на 5-6 грн за литр, а не 1-2 грн по бензину и дизелю.

Тот, кто хочет экономить - сидит на газе. Кто не хочет на газе - едет на электромобиле. Коммерческие перевозки уж так сильно не окажут влияние на тот же условный хлеб. Сейчас на порядок большее влияние на продукты оказывает электроэнергия. Поэтому в данном случае я считаю повышение акцизов правильным решением в виду того, что надо искать деньги. Конечно, если бы их не надо было искать, то я бы говорил, что такого не надо делать. Но мы понимаем, что страна в войне, поэтому чем-то надо жертвовать. И это еще далеко не самая страшная жертва.