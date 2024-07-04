Закон должен вступить в силу с 1 сентября.

Парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо (№ 11256-2). Об этом в Telegram сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"По факту оставили версию, которая была у правительства к первому чтению. Так, вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028-го не 277 евро, а 250 евро останавливается)",– написал нардеп.

По словам Железняка, закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

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Повышение акцизов и налогов в Украине – что известно

4 июня Верховная Рада одобрила законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, который установлен в Европейском Союзе. В мае стало известно, что правительство готовит повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо.

В связи с недостатком внутренних финансовых ресурсов на нужды обороны в правительстве обсуждают возможное повышение налоговых ставок, в частности, военного сбора и НДС. По данным источников, военный сбор в Украине могут повысить до 5%.

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