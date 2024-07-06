По словам Сергея Куюна, никаких "экстремальных сценариев" с ценами не будет.

"Экстремальных сценариев" относительно колебаний цен на топливо в Украине этой осенью не будет. Такой прогноз в эфире телемарафона дал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, согласно принятому недавно Верховной Радой налогу на бензин растет на 1,5 гривны, на дизельное топливо - на 2 гривны, на сжиженный газ - около 5 гривен за 1 литр. Впрочем, это не слишком отразится на цене на АЗС.

"Скажу так, что по бензину-дизелю 1,5-2 гривны - это такие будничные колебания, которые потребители даже не замечают. Например, цена в марте-мае этого года выросла на 5 гривен за литр, и я бы не сказал, что был какой-то ажиотаж. Цена выросла из-за того, что подорожала нефть. Поэтому никаких экстремальных сценариев не будет. То есть то, что там пишут и сообщают о 75-80 гривен за литр - это абсолютные манипуляции с целью просто сорвать этот проект правительства", - отметил аналитик. Видео дня

В то же время он считает, что стоимость сжиженного газа существенно повысится, впрочем, это не повлияет на его продажи.

"По сжиженному газу больший подъем, но все равно расчеты показывают, что он сохранит свою привлекательность, то есть он будет значительно дешевле бензина и его использование будет и в дальнейшем очень выгодным для автомобилистов", - резюмировал Куюн.

Цены на топливо в Украине - последние новости

В Верховной Раде приблизили повышение акцизов на топливо. Закон должен вступить в силу с 1 сентября. Более 220 депутатов поддержали за основу не правительственный законопроект, а альтернативный.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

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