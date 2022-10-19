Ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европа нашла замену для двух третей российского газа.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

По словам фон дер Ляйен, ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.

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"Но факт таков: нам потребовалось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих российского газа", — заявила глава Еврокомиссии.

В то же время она подчеркнула, что масштабный переход на других поставщиков газа дался "большой ценой".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ.

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