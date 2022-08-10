MOL договорилась с украинской и российской сторонами о возобновлении работы газопровода "Дружба" и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком.

Венгерская компания MOL заявила об оплате транзита российской нефти через Украину после того, как ранее ее прокачку было остановлено из-за невозможности уплаты в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом сообщает Telex.

MOL договорилась с украинской и российской сторонами о возобновлении работы газопровода "Дружба" и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком.

"Взяв на себя обязательства по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: согласно обещаниям украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была приостановлена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка", - сообщили в компании 10 августа.

Согласно информации MOL, быстрые действия были оправданы ситуацией с поставками: сырая нефть также поступает в Венгрию, Словакию и Чехию через южный участок трубопровода Barátság, и "хотя MOL имеет достаточно собственных запасов в Венгрии на несколько недель, крупная региональная компания также несет ответственность за безопасность поставок в соседние страны".

Ранее российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.

"Укртранснафта" с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

В российской компании говорят, что провели платеж за транзит, однако средства вернули на счет. Платежи обслуживает "Газпромбанк" - там сообщили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.

Трубопровод "Дружба" начинается в РФ на восточном берегу Волги и делится на две ветви в Беларуси - северная ведет в Польшу и Германию, южная - через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Россия обычно поставляет около 250 тысяч баррелей нефти в день через южную ветку нефтепровода "Дружба".

Германия и Польша ранее сами решили отказаться от любых поставок российской нефти, поэтому до конца года она будет качаться в ЕС только по южной части нефтепровода "Дружба". На него приходится 10% от всего объема нефти, импортируемого Евросоюзом из РФ.

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