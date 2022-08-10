MOL имеет запасы нефти на несколько недель.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через территорию Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании.

По информации MOL, транзит нефти по трубопроводу "Дружба" остановился на несколько дней из-за "технических проблем банков" во время уплаты российской стороной транзитного сбора.

"Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над решением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя уплаты комиссии", – заявил представитель пресс-службы компании.

Как известно, Украина остановила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба". Решение приняли из-за санкций, которые сделали невозможной оплату за транзит.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

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