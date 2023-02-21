Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме.

Уровень потребления электроэнергии в Украине не изменился, дефицит генерации не прогнозируется.

"Потребление на уровне понедельника. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении пресс-службы НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

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"Лимиты потребления к областям не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - заявили в пресс-службе.

По данным компании, замеры фактического потребления проводятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Также в "Укрэнерго" добавили, что вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, кое-где с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждения сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания.

Кроме того, в Одессе и Одесском районе продолжаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования, которое остается в работе.

Атаки РФ на энергетические структуры в Украине: детали

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

В центральных и западных областях сегодня из-за сильного ветра повреждены линии электропередачи, есть отключение света.