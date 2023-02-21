Больше всего отключений в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей.

В центральных и западных областях из-за сильного ветра повреждены линии электропередачи, есть отключение света. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенка.

По его словам, сегодня генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, имея достаточный резерв мощности для растущего спроса.

"К сожалению, в течение последних суток сильными порывами ветра повреждены линии электропередачи в центральных и западных регионах страны. Больше всего - в Хмельницкой области, где обесточено около 18 тысяч потребителей", - отметил он.

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Энергетики активно работают и до конца дня планируют восстановить там электроснабжение.

Энергетическая ситуация в Украине на сейчас-последние данные

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции-это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

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