В результате вражеского удара повреждены около десяти многоэтажек.

В результате российского массированного удара 18 февраля в Хмельницкой области есть разрушения, два человека получили ранения.

Об этом сказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона. "Очередная террористическая атака в Хмельницкой области. Повреждены три учебных заведения, около десяти поврежденных многоэтажек, где-то полтысячи окон и балконов уничтожено", - сказал он.

По его словам, также повреждена часть техники и частный транспорт. Кроме того, есть двое раненых гражданских лиц. Ранения незначительные, жизни людей ничего не грозит.

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По словам мэра, сейчас спасатели устраняют повреждения.

Ракетный удар по Украине сегодня - это надо знать

В субботу утром РФ снова запустила ракеты по украинской территории. Потом стало известно, что в Хмельницком прогремели взрывы.

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сегодня утром российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, из них две ракеты уничтожены силами и средствами ПВО.

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