В этом месяце топливо вырастет в цене максимум еще на 1,5 - 2 грн за литр.

Вскоре сети АЗС могут достичь максимальных цен на топливо после чего потребление бензина и дизеля в Украине просто обвалится.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, низкая платежеспособность населения является сдерживающим фактором для роста цен на топливо. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Я думаю, цены будут ограничены в первую очередь платежеспособным спросом, поскольку компании, трейдеры действуют по модели максимизации прибыли. То есть они не могут повышать цены до того уровня, когда, например, резко упадет уровень продаж горючего. Поскольку они после этого потеряют прибыль, или даже получат убыток", - сказал он.

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Омельченко считает, что из-за этого стоимость горючего не будет расти так резко, как прогнозируют некоторые эксперты. В этом месяце цены вырастут максимум еще на 1,5-2 грн за литр после чего дальнейшее повышение может обернуться отказом украинцев от использования авто.

"Я думаю, что трейдеры сейчас "нащупают" ту цену, выше которой может произойти обвал объемов продаж и это им не выгодно. На бензин это максимальная цена в районе 54 - 55 грн, по которой может проследить провал объемов потребления, а на дизтопливо – 52-53 грн за литр", - добавил Омельченко.

Что происходит на заправочной станции

Сети заправок начали повышать цены на топливо с 1 июля, когда чиновники повысили налоговые ставки до уровня, который действовал до полномасштабного вторжения россиян.

В течение июля стоимость бензина и дизеля выросла на 3-4 грн. В начале августа крупные сети АЗС несколько раз повышали стоимость топлива. Таким образом, бензин марки А-95 поднялся в цене до 52,99 грн/л, А-95 - Премиум - до 54,99 грн/л, ДТ - до 52,99 грн/л.

По прогнозам некоторых экспертов осенью стоимость горючего может достичь 60 гривен за литр.

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