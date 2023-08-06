Влияние роста мировых цен на нефть на стоимость бензина и дизтоплива в Украине станет заметным с сентября.

Из-за подорожания нефти на мировом рынке в Украине с сентября цены на бензин и дизтопливо вырастут до 54-55 грн/л. зато цены на газ будут расти умеренно и составят 22-24 грн/л.

Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман. "На мировом рынке нефть, к сожалению, поползла вверх. С чуть более 70 долларов месяц назад она поднялась до 86 долларов за баррель Брент. И именно поэтому будут понемногу расти цены на наших заправках на бензин, на дизтопливо. Если сейчас из-за возврата довоенного НДС и акцизов они набрали 4-5 гривен, как и прогнозировали экономисты, то из–за роста цен на нефть они понемногу еще вырастут до 54-55 гривен за литр 95-го и примерно в ту цену дизель" - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что влияние роста мировых цен на нефть на стоимость бензина и дизтоплива в Украине станет заметным с сентября. Зато, по словам Гетьмана, цена на газ для автомобилей будет расти умеренно.

Видео дня

"Цена на газ будет выгодно отличаться от цен на бензин и будет в пределах 22-24 грн/л", – добавил он.

Цены на газ в Украине

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2023 года в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта прошлого года составлял 7%. Как результат, цены на автозаправочных станциях продолжали расти каждую неделю.

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывал, что по оптимистическому сценарию, до конца этого лета цены на топливо будут расти примерно на 1-2 гривны в неделю. По его словам, уже в середине августа реальная цена может достичь 60 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: