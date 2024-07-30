Киев ожидает, что Братислава активирует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

Украина гарантирует транзит нефти компаниям, которые не подпадают под санкции, и готова решать вопрос транзита со Словакией в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Романа Андарака сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что в конце июня Украина ввела санкции против одной из крупнейших российских нефтяных компаний, запретив ей любую деятельность на территории Украины и перекрыв поступление ее нефти на НПЗ Словакии и Венгрии.

В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит поступление нефти из российского "Лукойла".

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По словам Романа Андарака, Украина "готова к решению возможных проблемных вопросов", если Словакия активирует соответствующий механизм в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. "На сегодня это не сделано", – добавил замминистра.

Нефть раздора

Напомним, стало известно, что в Евросоюзе не поддержали Венгрию и Словакию в споре с Украиной относительно российской нефти. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, Брюсселю нужно больше времени для того, чтобы оценить правовую ситуацию.

Ранее УНИАН писал, что Венгрия и Словакия не смогли уменьшить зависимость от Москвы в энергетических вопросах, но теперь хотят помощи Брюсселя в вопросе возобновления поставок российской нефти через территорию Украины. Это вызывает раздражение среди дипломатов ЕС.

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