На АЗС практически нет 92-го бензина и "бодяги".

В Украине за время полномасштабной войны с Россией практически исчез бензин марки А-92, ранее его завозили из РФ и Беларуси.

Об этом рассказал "Апострофу" руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Еще до российского вторжения украинские трейдеры говорили о том, что пора отказаться от А-92, который является остатком советской системы нефтепродуктов и в Европе не производится уже лет пятнадцать. Сейчас этот вопрос решился сам собой, поскольку в составе нынешних партий этой марки почти нет", - говорит эксперт.

Также Куюн констатировал ощутимое уменьшение на рынке количества контрафактного бензина - так называемой "бодяги". Связывает он это с уничтожением российскими ракетами части мини-НПЗ, которые производити такой продукт.

"Следовательно, теперь их негде производить. К тому же, чтобы обеспечить нужное октановое число, на таких производствах широко использовали специальные присадки, которые завозились из россии. Сейчас, разумеется, такие поставки остановились", - пояснил он.

Другой причиной, по которой поставщики снизили интерес у "бодяге", Куюн называет введенные на рынке горючего налоговые льготы.

"Главной целью трейдеров, занимавшихся подобным производством, было избегание налогов. А, поскольку сейчас подавляющая часть из них упразднена, то подобного рода сделки практически потеряли смысл", - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине после скачка курса доллара начали расти цены на АЗС.