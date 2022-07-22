Средняя цена на дизтопливо по Украине составляет сейчас 55,48 грн/л, а на бензин "А95" - 50,59 грн/л.

Отдельные сети АЗС отреагировали ростом цен на топливо после вчерашнего скачка официального курса доллара.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на дизтопливо по Украине составляет сейчас 55,48 грн/л, а на бензин "А-95" - 50,59 грн/л.

В частности, рост в цене зафиксирован в сети Prime. Там бензин марки "А-95" с улучшенными показателями качества подорожал на 4 гривни и теперь стоит 52 грн/л, на дизельное топливо цена выросла на 2 гривни до 55,00 грн/л.

На 5,5 и 6,5 гривен, до 55 и 59 грн/л, подорожали бензин и ДТ соответственно в сети "Олас".

В сети "Катрал" цена на бензин выросла на 6 гривен, до 60,99 грн/л, на ДТ почти на 4 гривни - до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 гривни, до 57,90 грн/л, подняла цену дизельного топлива Chipo.

Кроме того, на 2 гривни подняли цены в ГП Mango и "Рур груп", до 54,99 и 56 грн/л.

Отмечается, что именно поднятие курса доллара на 25% операторы называют причиной пересмотра цен. Вместе с тем, по мнению экспертов, несмотря на рост официального курса валюты цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют все шансы удержаться на текущем уровне.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. В самом НБУ заявили, что влияние коррекции курса доллара умеренно повлияет на динамику инфляции. Высший официальный курс означает, что импортеры будут покупать валюту дороже, а затем закладывать это в конечные цены товаров.

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