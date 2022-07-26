Информации о жертвах пока нет.

Ночью, с 25 на 26 июля, российские оккупанты обстреляли Харьков.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Снова ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения. О жертвах пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет. Прошу всех харьковчан быть предельно осторожными", - сообщил он.

В свою очередь, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram рассказал, что оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района.

"Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района. В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", - сообщил он.

Синегубов также сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

"Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди. По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом. В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры", - рассказал он.

Синегубов также подчеркнул, что наши защитники держат позиции.

"Несмотря на то, что россияне "поливают" наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор на всех направлениях. В том числе и стратегическом - Изюмском. Харьковские военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка-Дементьевка", - резюмировал он.

По данным ГСЧС в Харьковские области, за сутки с 25 по 26 июля спасатели продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Всего совершили 19 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров — 3 (все они вызваны вражескими обстрелами),

2 – для проведения аварийно-спасательных работ;

3-в помощь коммунальным службам,

5 – в помощь населению,

6 – другие выезды.

"Около 13:00 на территории Циркуновскогй общины вражеский снаряд попал в двухэтажный частный дом, который загорелся. Площадь пожара составила около 150 кв. м. горели крыша и перекрытия. Спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части потушили огонь в 14:20", - говорится в сообщении.

Уже утром, около 04:30, Слободской район Харькова подвергся ракетному обстрелу. Обломок одной из ракет попал на крышу одного из автосалонов. Вследствие этого загорелся гидроизоляционный материал кровли. Спасатели прибыли вовремя и оперативно потушили пожар, который успел распространиться лишь на 2 кв. м, отметили в ГСЧС.

"Около 04:50 в г. Чугуеве вражеский боеприпас повредил газовую трубу на вводе в частный дом. Образовался огненный факел, который быстро потушили спасатели из Луганской области, стоящие на боевом дежурстве в Чугуевском районе Харьковщины. Также в течение всего дня проводились аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного рашистами дома культуры в г. Чугуеве. По предварительным данным под завалами могут находиться люди. Сейчас данные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 28 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Как писал УНИАН, накануне артиллерия ВСУ уничтожила почти десяток танков оккупантов, прорывавшихся на Харьковщине. В очередной раз филигранно отработали "Холоднояровцы" из 93-й бригады.

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