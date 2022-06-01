Газ в объемах, необходимых для обеспечения населения горячей водой, должен быть реализован по цене 7,42 грн за куб. м.

Кабинет министров обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня до 31 июля 2022 года реализовывать газ производителям тепловой энергии, в том числе ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для обеспечения горячего водоснабжения, по цене 7,42 грн (с учетом НДС) за куб. м.

Соответствующее постановление правительства от 31 мая № 637 обнародовано на Правительственном портале.

Также отмечается, что к цене добавляется тариф на услуги по транспортировке природного газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Согласно постановлению, на "Нафтогаз Трейдинг" возлагаются спецобязательства по обеспечению реализации газа производителям тепловой энергии, а на НАК "Нафтогаз Украины" - по обеспечению "Нафтогаз Трейдинга" соответствующим ресурсом газа.

Цены на газ:

Компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем втрое – до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Вместе с тем в "Нафтогазе" уверяют, что тарифы на газ и тепло для украинцев не изменятся. Как заявили в компании, планируется, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.