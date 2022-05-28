Сейчас цена на газ составляет 7,96 гривны за кубический метр.

В Сети активно ширится информация, якобы цены на отопление для украинцев вырастут втрое. В Центре противодействия информации объяснили реальную ситуацию по-поводу голубого топлива.

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграмм-канале Центра.

Отмечается, что 10 мая Кабмином был одобрен законопроект, который вводит мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей. Подтвердили эту информацию и в "Нафтогазе", отметив, что на платежках украинцев это никак не скажется.

Сейчас цена на газ составляет 7,96 гривны за куб. Известно, что договоры с компаниями и домохозяйствами будут автоматически продлены.

К слову, накануне в СНБО также опровергли информацию, что из-за большого спроса и "возможности заработать" в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену на соль. Также есть предположение, будто всю соль выкупили производители колбас и заводы по консервации – это тоже неправда.

Ранее сообщалось, что Украина планирует снижать потребление газа до уровня собственной добычи и перейдет на экологически нейтральную энергию.

Также Украина планирует увеличить экспорт электроэнергии в Европу. Отмечается, что увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заместить российский газ.

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