По словам советника президента США, речь уже не идет о геополитике, на кону - жизни людей.

Белый дом обеспокоен из-за угроз энергетической безопасности Европы уже этой зимой.

Как сообщает Голос Америки, об этом пишет американское издание Financial Times.

По словам авторов статьи, в Белом доме волнуются из-за газовой зависимости Европы от России в энергоснабжении.

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"Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у вас могут закончиться запасы газа. И это то, что меня беспокоит", - сказал в комментарии Financial Times главный советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Эймос Хокстейн во время визита в Киев.

Россия "недопоставляет газ, по сравнению со своими традиционными поставками", что привело к самым высоким в истории ценам, говорится в статье.

По словам Хокстейна, речь уже не идет о геополитике. "На кону - жизнь людей", - сказал он журналистам FT.

Как сообщал УНИАН, цена на газ в Европе установила новый рекорд. В ходе торгов 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF превысила исторический максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт-час, что соответствует 700 долларам за тысячу кубометров.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Автор: Екатерина Гирнык