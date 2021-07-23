В частности, необходимо установить, было ли нарушено Германией право Евросоюза и принципа солидарности между странами-членами ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил цель начала консультации с Европейской комиссией и Германией в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместного с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Питером Сийярто подхода к прессе в зоне ООС.

"Мы выступили не только с политической позицией, с оценкой заявления США и Германии, а и сделали четкий юридический шаг - инициировав в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом консультации. Эти консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в случае развития тех или иных энергетических проектов", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в рамках этих консультаций с ЕС и Германией речь пойдет о ряде моментов.

"Первое: мы зададим вопрос - каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, таким образом, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Второе: вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая напрямую страдает от запуска "Северного потока-2". И это собственно наша главная претензия к этому заявлению - там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности. Третье: каким образом "Северный поток - 2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета Европейского Союза и много других вопросов", - сказал министр.

"Мы должны провести эти консультации для того, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения "Северным потоком-2" права Европейского Союза и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы Соглашения об ассоциации", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что это будут конкретные переговоры, направленные прежде всего на защиту национальных интересов Украины и стран Центральной Европы.

Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

В Европейской комиссии заявили, что пока не получали официальный запрос Украины о консультациях из-за договоренности США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". "Мы не имеем, мы не видели официального запроса относительно этого, но конечно, мы приняли во внимание заявление, которое было сделано", - сказал спикер Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи. В свою очередь, заместитель главного представителя Еврокомиссии Дана Спинант добавила, что в ЕК готовы обсудить этот вопрос с Украиной.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко