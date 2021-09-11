Амос Хохштайн подчеркнул, что "Северный поток-2" является не экономическим, а исключительно политическим проектом.

США продолжат работать над тем, чтобы минимизировать угрозы, которые несет реализация проекта "Северный поток-2".

Об этом советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн сообщил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Мы продолжим работать с немцами, чтобы была обеспечена суровая сертификация (газопровода) и чтобы нормы Третьего энергетического пакета (Евросоюза) применялись к этому трубопроводу, чтобы смягчить некоторые наихудшие тенденции (после его запуска)", - сказал Хохштайн.

Также он подчеркнул, что "Северный поток-2" является не экономическим, а исключительно политическим проектом.

"Наша позиция будет оставаться неизменной. "Северный поток-2" - это небезопасный геополитический проект", - отметил Хохштайн.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Автор: Игорь Орел