Основной причиной подорожания газа называют низкие запасы в европейских хранилищах из-за холодной зимы.

Цена на газ в Европе установила новый рекорд. В ходе торгов 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF превысила исторический максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт-час, что соответствует 700 долларам за тысячу кубометров

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

На открытии торгов 9 сентября цена составляла 679 долларов за 1 тыс. куб. м, в течение дня она корректировалась до 669,4 долларов, после чего начала резко расти и побила очередной рекорд.

Основными причинами рекордного роста цен на природный газ в Европе по-прежнему называют низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, которые вызваны дефицитом предложения.

Цена на газ в Европе: прогноз для Украины на зиму

Читайте такжеЗа год импортный газ в Украине подорожал в 4 разаПо мнению эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, спрогнозировать, какой будет стоимость газа в зимний период на украинском рынке, практически невозможно.

"Посмотрим. Сейчас ситуация складывается под логику запуска "Северного потока-2", в том числе. Плюс есть дефицит поставок сжиженного газа на европейский рынок. Сейчас на газовом рынке явный пузырь",– отмечал ранее Землянский.

Он уверен, что Украина, которая импортирует из Европы около трети потребляемого газа, сегодня не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

Автор: Катерина Шварц