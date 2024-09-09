На модернизацию энергетической отрасли у Москвы банально не хватает средств.

Российская Федерация исчерпала резервы энергетики, созданные в советское время. Об этом со ссылкой на российского министра энергетики Сергея Цивильева сообщает The Moscow Times.

"Основная причина (исчерпания резервов, - УНИАН) - недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии", - приводит агентство слова министра.

Цивилев также отметил, что энергетическая система Дальнего Востока подошла к осенне-зимнему периоду, не имея необходимого резерва генерирующих мощностей. Одна из причин этого - перенесенный капремонт ряда теплоэлектростанций.

Видео дня

Поэтому в российском Минэнерго решили отнести Дальневосточный федеральный округ в перечень регионов, которые имеют высокие риски в электроэнергетике.

Как отмечается, большинство объектов большой генерации современной РФ является советским наследием - "эхом" ДЭЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России), которую создали еще во времена Владимира Ленина.

Россия бьет по украинской энергетике - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что массированный ракетный обстрел Украины 26 августа обошелся РФ примерно в 1,2-1,3 млрд долларов. Это самые высокие показатели за все время полномасштабной войны.

В целом враг использовал 127 ракет и 109 ударных БПЛА. Пуски проводили, в частности, из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Среди прочего была атакована Киевская ГЭС, впрочем, критических повреждений гидроэлектростанции удалось избежать.

Вас также могут заинтересовать новости: