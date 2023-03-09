"Росатом", не попав в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя защищенным и начал распространять свою деятельность на другие сектора.

Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Евросоюза против российской атомной энергетики, в частности компании "Росатом".

Об этом пишет польское издание PAP со ссылкой на источники. Речь, в частности, идет о топливе для атомных электростанций.

"Самым большим сторонником сотрудничества с российской атомной энергетикой является Франция. Самые громкие - венгры, которые, когда речь идет о санкциях в отношении "Росатома", ссылаются на национальную безопасность. Болгария также выражает обеспокоенность по поводу безопасности поставок", - сказал источник.

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Отмечается, что введение санкций в отношении российской атомной энергетики является главной просьбой Украины. Между тем "Росатом", не попав в десятый пакет санкций ЕС, почувствовал себя защищенным и начал распространять свою деятельность на другие сектора.

"Украинская сторона просит ЕС заняться вопросом ядерного топлива, указывая на то, что "Росатом" осознал, что имеет в Евросоюзе защитный зонт и все, что его касается, изъято из-под санкционной угрозы. Украинская сторона также сообщает, что "Росатом" начал активную деятельность в сферах, не связанных прямо с атомной энергетикой", - сообщил источник.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садош комментируя это отметил, что Варшава настаивает на введении санкций в отношении российской атомной энергетики.

"Это один из польских постулатов. Мы над этим работаем в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Мы также обращаем внимание на то, что "Росатом" начинает использовать свой своеобразный иммунитет, расширяя деятельность на другие сферы " - сказал он.

Санкции против атомной энергетики РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Венгрия является одним из самых активных противников введения санкции против России. В том числе и тех, что касаются атомной энергетики. Это связано с тем, что единственная венгерская АЭС "Пакш" является советским проектом и работает на российском ядерном топливе.

В августе 2022 года глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов. В феврале этого года глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что его компания готова ускорить строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии.

Позже стало известно, что Германия заблокировала для корпорации "Росатом" поставки оборудования, необходимого на строительстве АЭС в Турции и Венгрии. В частности, немецкие власти отказались выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС "Пакш-2".

В отчете Федерального агентства Австрии по окружающей среде от 2021 года сообщалось, что место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома Дунасентьордж-Харта.

Что касается Франции, ранее там сообщали, что многие их атомные электростанции работают на российском ядерном топливе.

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