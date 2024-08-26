Хотя однажды россияне выпускали больше ракет за один день, именно в денежном измерении сегодняшний обстрел был рекордным.

Массированный ракетный обстрел Украины обошелся россиянам ориентировочно в 1,2-1,3 млрд долларов. Это максимальный показатель за все время полномасштабной войны, пишет "Форбс Украина".

По официальным данным украинских властей, во время утреннего обстрела Россия использовала 127 ракет различных типов и 109 ударных дронов. Больше было лишь однажды: 24 февраля 2022-го - в первый день полномасштабного вторжения России (160 ракет по данным Пентагона).

Еще одна близкая по масштабам атака произошла 29 декабря 2023 года, когда россияне запустили 122 ракеты и 36 дронов совокупной стоимостью около 700-750 млн долларов.

Видео дня

По состоянию на 20 августа 2024 года Россия суммарно запустила по Украине 9627 ракет и 13 997 дронов. Такие данные содержались в слайде, который появился в кадре во время выступления главкома ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

Российская ракетная атака 26 августа: последние новости

Как писал УНИАН, в результате массированной ракетной атаки россиян в понедельник, 26 августа, погибли 7 украинцев, еще 47 человек получили ранения. Среди пострадавших в том числе и 4 детей, самому младшему из которых нет и года.

Среди прочих под удар российских ракет попала Киевская ГЭС. По данным источников, критических повреждений ни плотина, ни сама ГЭС не получила.

Вас также могут заинтересовать новости: