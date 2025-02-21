К отоплению подключили почти 500 жилых домов, однако часть горожан все еще остается без света.

В Одессе специалистам удалось восстановить теплоснабжение для всех потребителей, которые остались без тепла и света после массированных атак россиян по гражданской инфраструктуре в течение двух последних дней. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что больницы, школы и детские сады Киевского района города уже с отоплением, также подключено 489 жилых домов.

"Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру воздуха в жилых домах", - говорится в сообщении.

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В то же время сейчас без электроснабжения еще остаются около 40 тыс. потребителей. Также в части города применяются графики почасовых отключений.

По состоянию на утро 21 февраля в Одессе работают 427 "Пунктов несокрушимости", где жители могут заряжать свои гаджеты.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Одессы, только за минувшие сутки стационарные пункты посетили 2500 человек и еще 200 принял "Пункт несокрушимости" на Куликовом поле.

По словам мэра города Геннадия Труханова, 20 февраля на две ключевые котельные Киевского района, которые обеспечивают теплом около 200 тысяч одесситов, было подано напряжение. После этого специалисты коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" начали восстанавливать давление и температуру в системе.

"Сразу после атаки, менее чем за час, мы развернули оперативный штаб. Благодаря слаженной работе спасателей ГСЧС, энергетиков ДТЭК, коммунальных служб и городских структур удалось быстро ликвидировать последствия, обеспечить людей пунктами обогрева и восстановить энергоснабжение котельных", - заявил мэр.

Он пояснил, что во избежание повреждений системы отопления было принято решение слить из нее воду. По состоянию на сейчас, после проверки всех узлов, отопление возобновили.

В то же время временно исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона отметил, что в Одессе пока не удалось полностью восстановить электроснабжение потребителей. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о последствиях ударов оккупантов по гражданской инфраструктуре Одессы и Николаева.

"К большому сожалению, в начале недели у нас были неприятные прилеты, которые привели к тому, что часть нашей энергетической структуры вышла из строя и нуждалась в восстановлении. На сегодня в Николаевской области восстановлена базовая часть электроснабжения, теплоснабжения... Ситуация более-менее стабилизирована. Что касается Одессы, то нарушена часть энергообеспечения. Значительная часть критической инфраструктуры уже запитана, происходит подача бытовым потребителям", - рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас из-за разрушений в Одессе действуют ограничения в электроснабжении. Для устранения последствий обстрелов привлекаются ресурсы из других регионов Украины.

Последние вражеские атаки на Одессу

19 февраля российская армия массированно атаковала Одессу и Одесский район ударными БПЛА. В частности, в Киевском районе Одессы из-за попадания без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов, детская поликлиника и более 500 многоэтажных домов. Кроме того, из-за российской атаки в части Одесского района начались локальные аварийные отключения света. Критическую инфраструктуру переключили на генераторы.

Уже вечером того же дня и в начале суток 20 февраля Одессу снова атаковали БПЛА, в результате чего возникли пожары на крыше заведения общественного питания и в складском здании, повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и частный дом. Без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы. В результате обесточивания приостановлена работа очистных сооружений. Также была повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. Всего в результате этих ударов без света остались 89500 абонентов.

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