В Херсоне уже известно о первых пострадавших, это 13-летние двойняшки.

Российская армия в очередной раз терроризирует Украину. Одесса второй день подряд находилась под атакой дронов, тогда как в Херсоне россияне ударили авиабомбой по жилой многоэтажке.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 19 февраля в Одессе была объявлена воздушная тревога. В городе в течение нескольких часов были слышны взрывы. Мониторинговые каналы сообщали, что большое количество БПЛА направляется на город со стороны Черного моря.

Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены административное здание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

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"Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", – рассказал чиновник.

По его словам, также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы. В результате обесточивания приостановлена работа очистных сооружений. Сейчас все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий как сегодняшней, так и вчерашней атак.

Кипер добавил, что в результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас 89500 абонентов. Соответствующие работы продолжаются круглосуточно.

По словам мэра города Геннадия Труханова, повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы, а коммунальные службы – к ликвидации последствий атаки.

Оперативный штаб и районная администрация уже работают на месте. Мэр добавил, что с 8 утра можно будет подать документы на восстановление окон и дверей, в случае частного сектора – еще и крыши.

Обстрел Херсона

Что касается ситуации в Херсоне, то, по данным начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе города.

По словам чиновника, уже известно о первых пострадавших. Это 13-летние двойняшки – мальчик и девочка. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что оккупанты выпустили по Херсону три управляемые авиабомбы. По его словам, одна из авиабомб попала в многоквартирный дом в Центральном районе. Уже известно о трех пострадавших, среди них двое детей.

Кроме того, взрывы раздавались и в Киеве. Примечательно, что Россия, которая якобы настроена на завершение войны, атакует столицу дронами в то время, как там находится спецпредставитель Трампа Кит Келлогг.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В Киевском, самом большом районе города из-за попадания без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов, детская поликлиника и более 500 многоэтажных домов.

Кроме того, из-за российской атаки в части Одесского района начались локальные аварийные отключения света. Критическую инфраструктуру переключили на генераторы. Всего пострадало 4 человека, в том числе ребенок.

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