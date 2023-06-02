С 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос до 2,64 грн за кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона.

"Об этом речь не идет. Мы предложили срок действия этого решения (последнего повышения тарифов - УНИАН) до конца года. Мы посмотрим, как у нас будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно, чтобы обеспечить прохождение сезона и не двигать цены в дальнейшем", - отметил он.

Видео дня

По словам министра, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом, но это решение позволит провести ремонтную кампанию, стабилизировать энергосистему и соответствующим образом подготовиться к следующему сезону.

Также, Галущенко добавил, что Министерство энергетики не видит рисков веерных отключений электроэнергии.

Тарифы на свет в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 июня тариф на электроэнергию увеличился до 2,64 гривень за киловатт. Этот тариф будет действовать до 31 декабря, а дальше может быть пересмотрен. Ранее украинцы платили 1,44 грн за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривень - если более 250 киловатт-часов в месяц.

Глава Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущапковский объяснил, что увеличение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры. Он заявлял, что экономически обоснованный тариф для домохозяйств составляет около 6 грн за киловатт-часов.

Вас также могут заинтересовать новости: