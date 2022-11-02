В регионе 16 тысяч домов оставались без электроснабжения.

Восстановить электроснабжение для всех абонентов Киевской области обещают сегодня.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его информации, в настоящее время в области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения.

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"Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня восстановим электричество для всех абонентов", - отметил Кулеба.

Он добавил, что около 6:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.

Ситуация с электроснабжением в Киевской области - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября оккупанты снова осуществили массированный пуск ракет по объектам инфраструктуры Украины. В результате попаданий, по информации Кулебы, была повреждена в том числе энергетическая инфраструктура. Без света осталась часть Киевской области.

Председатель ОВА предупредил жителей о длительном отсутствии электроэнергии из-за вражеских атак, а также о введении в регионе экстренных отключений электроэнергии.

Вчера, 1 ноября, Кулеба сообщил, что электроснабжение в Киевской области восстановлено на 90%.

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