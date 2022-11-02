Восстановить электроснабжение для всех абонентов Киевской области обещают сегодня.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его информации, в настоящее время в области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения.
"Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня восстановим электричество для всех абонентов", - отметил Кулеба.
Он добавил, что около 6:00 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.
Ситуация с электроснабжением в Киевской области - важнейшие новости
Как сообщал УНИАН, утром 31 октября оккупанты снова осуществили массированный пуск ракет по объектам инфраструктуры Украины. В результате попаданий, по информации Кулебы, была повреждена в том числе энергетическая инфраструктура. Без света осталась часть Киевской области.
Председатель ОВА предупредил жителей о длительном отсутствии электроэнергии из-за вражеских атак, а также о введении в регионе экстренных отключений электроэнергии.
Вчера, 1 ноября, Кулеба сообщил, что электроснабжение в Киевской области восстановлено на 90%.