Процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше, заметил Кулеба.

Существует большая угроза, что Киевская область останется без света на несколько недель.

Об этом в интервью hromadse сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Худший сценарий энергетического кризиса наступит, отметил он, если Россия продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре, а украинская ПВО не смогут с этим справиться.

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"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предсказать условия поражения. То есть, есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому", - сказал он.

Также ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления.

"Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытия, которые позволят быть в тепле и безопасности. В ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева", - сообщил Кулеба.

Отключение света в Киеве

С 10 октября Россия начала наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре. В связи с чем в регионах ввели веерные отключения, в том числе и в Киеве.

После очередного удара по Киевской области 27 октября энергетики предупредили о более длительных отключениях, чтобы стабилизировать энергосистему.

По подсчетам Минэнергетики, от атак российских террористов пострадало - по состоянию на 12 октября - более трети критической инфраструктуры.

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