В указанных домах владельцы квартир не успели заключить договоры о предоставлении коммунальных услуг.

В Киеве уменьшили стоимость теплоснабжения для жителей 462 многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг согласно действующему законодательству.

Как сообщается на сайте киевской власти, сегодня Киевсовет внес изменения в решение "О прохождении отопительного сезона 2021-2022 года в городе Киеве", включив указанные 462 дома в перечень потребителей, для которых в течение отопительного периода 2021-2022 года КП "Киевтеплоэнерго" будет применять тариф на тепловую энергию, который применялся в прошлом году.

Как пояснил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", по решению совладельцев многоквартирного дома с исполнителем соответствующей коммунальной услуги заключается договор о предоставлении коммунальных услуг.

"Сейчас в Киеве насчитывается 462 дома, где еще не произошли изменения в части избрания совладельцами договорных моделей по каждому виду коммунальных услуг. Жителей этих домов невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг, поскольку в КП "Киевтеплоэнерго" не поступило необходимой информации с целью проведения корректных начислений", – отметил Бондаренко.

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Он сообщил, что в указанных выше жилых домах теплоснабжение осуществляется на основании договоров о поставке тепловой энергии в размере от 2099,52 грн до 2381,54 грн с НДС в зависимости от расходов на содержание и ремонт центральных или индивидуальных тепловых пунктов, что является непосильным для некоторых представителей территориальной общины.

По словам Бондаренко, убытки КП "Киевтеплоэнерго" в связи с этим решением будут компенсированы из городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что тарифы на тепло для населения столицы в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся неизменными.

В то же время для некоторых категорий потребителей в столице тарифы на тепло и горячую воду выросли.

Автор: Инна Андалицкая