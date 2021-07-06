20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей на поставку газа для теплокоммунэнерго.

Осенью 2021 года в Киеве тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30−40%.

Об этом на брифинге заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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По словам Пантелеева, предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются «планово убыточными».

"НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но она выше, чем была в предыдущих тарифах и на сегодняшний день есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов и их относительного увеличения", — сказал заместитель главы КГГА.

Когда изменятся тарифы

"Киевтеплоэнерго" планирует увеличить тарифы с 1 октября 2021 года.

Сколько будем платить

Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв,

тариф на горячее водоснабжение будет составлять 109,55−122,17 грн/м куб.

Режим спецобязательств

20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

6 июля 2021 года «Киевтеплоэнерго» анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

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Автор: Елена Коваленко