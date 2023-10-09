В подключении к теплу жилых домов городские власти будут ориентироваться на погоду.

Столица уже частично начала подключать отопление. Так к теплу подключают объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, детские сады.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив при этом, что эти заведения подключают при наличии соответствующей заявки от их руководителей. В подключении к теплу жилых домов городские власти будут ориентироваться на погоду.

"Относительно коммунальной сферы, жилых домов, - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально расходовать тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже + 8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания", - прокомментировал мэр.

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Тогда же, по заявкам, начнут отапливать и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные, добавил городской голова.

Подготовка к зиме

Как сообщал УНИАН, готовясь к зиме Украина увеличивает добычу газа на старых месторождениях.

Как заявил ранее главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, Украина впервые пройдет зиму только за счет собственного газа. Руководитель "Нафтогаза" считает, что отопительный сезон в стране пройдет стабильно, то же касается и цен на газ для населения. В то же время Чернышев призвал украинцев экономить голубое топливо.

6 октября 2023 года стало известно, когда будут осенние каникулы 2023 и когда включат отопление в школах.

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