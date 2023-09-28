Четыре из пяти скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет.

Государственная компания "Укргаздобыча" запустила еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщает пресс-служба компании, 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет. Еще одна - полностью новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", — цитирует пресс-служба вр.и.о. генерального директора АО "Укргаздобыча" Олега Толмачева.

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Благодаря таким подходам на одном из упомянутых "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На другом - почти на 50%.

Остальные месторождения благодаря использованию современных технологий демонстрируют стабилизацию показателей и возможность потенциального прироста добычи.

Новые скважины к зиме

В сентябре 2022 года на Львовщине заработала новая газовая скважина. Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки – 18 дней.

В ноябре 2022 года в Харьковской области пробурили новую скважину с высокими показателями добычи газа. Новая скважина на Харьковщине дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

С начала 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн куб. м природного газа.

В марте 2023 года в Украине запустили новую мощную газовую скважину с высоким уровнем добычи. В компании "Укргаздобыча" назвали это очень хорошим результатом, поскольку месторождение эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%.

В апреле 2023 года в Украине запустили самую мощную газовую скважину за последние 2,5 года. Добыча достигает 460 тыс. куб. м газа в сутки.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, Украина впервые пройдет зиму только за счет собственного газа. Руководитель "Нафтогаза" считает, что отопительный сезон в стране пройдет стабильно, то же касается и цен на газ для населения.

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