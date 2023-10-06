Осенние каникулы 2023 в школах должны пройти в последнюю неделю октября.

Украинские школьники уже второй год учатся в условиях полномасштабной войны. Совсем скоро в школах начнутся осенние каникулы 2023, которые дадут школьникам недельный отдых. Впрочем, дни отдыха могут продлить, если в энергетике будет сложная ситуация из-за обстрелов РФ. Мы разобрались, когда осенние каникулы в школе и когда ученикам дадут тепло в батареи.

Когда каникулы в Украине 2023

Когда начинаются осенние каникулы - руководство каждого заведения решает самостоятельно. Тем не менее есть рекомендации от Министерства образования, на которые могут опираться школы. Обычно школьникам дают отдохнуть в последнюю неделю октября.

В 2023 году осенние каникулы в школах рекомендуют провести с 23 по 29 октября. Некоторые школы уже заявили, что будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября. Руководство каждой школы должно сообщить даты каникул родителям учеников в течение октября. На длительность каникул могут повлиять отключения света.

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А вот когда МОН рекомендует провести остальные каникулы в этом учебном году:

зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января или с 30 декабря по 14 января;

- с 23 декабря по 7 января или с 30 декабря по 14 января; весенние каникулы - с 25 по 31 марта;

- с 25 по 31 марта; летние каникулы - с 28 июня по 31 августа.

Впрочем, прогнозировать даты каникул заранее невозможно, ведь неизвестно какой будет ситуация с энергетикой этой зимой. В прошлом учебном году зимние каникулы были продлены из-за длительных отключений света.

Когда включат отопление в школах 2023

Отопительный сезон 2023 зависит от температуры воздуха. Тепло в трубы дают когда температура воздуха на протяжении 3 дней подряд не поднимается выше +8°. В среднем отопление в Украине дают 15 октября. Но всё зависит от погодных условий - например, в 2022 году в некоторых регионах Украины отопление включили аж в ноябре.

В школах и детских садах отопление обычно включают раньше, чем в жилых домах. К 15 октября все учебные заведения должны подготовиться к отопительному сезону. Согласно рекомендациям СанПиНа температура воздуха в школах не должна опускаться ниже 19°.

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