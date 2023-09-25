Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов призвал украинцев экономить голубое топливо.

Украина впервые пройдет отопительный сезон только за счет газа собственной добычи.

Как сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, в этом году компания увеличила объемы собственной добычи. Руководитель "Нафтогаза" считает, что отопительный сезон в стране пройдет стабильно, то же касается и цен на газ для населения.

"В 2023 году "Нафтогаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал Чернышов.

Видео дня

Он также призвал украинцев экономить голубое топливо.

"Прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные мероприятия и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение", - сказал он.

Цены на газ

По мнению Чернышова, цены на газ для населения этой зимой будут стабильными, однако, после завершения войны повышения стоит ожидать.

Как исследовал УНИАН, Украина может существенно увеличить добычу газа и даже стать энергонезависимой за счет отвоеванных у россиян, так называемых, "вышек Бойко" в Черном море.

Накануне отопительного сезона крупнейшая государственная добывающая компания "Укргаздобыча" открыла несколько новых месторождений газа та интенсифицировала добычу на уже существующих скважинах.

Вас также могут заинтересовать новости: