В Киеве и ряде областей обновили графики отключений на 28 ноября

По команде Укрэнерго света сегодня не будет дольше.

В Киев, Киевской и Одесской областях сегодня, 28 ноября, действуют обновленные графики отключений. Решение было принято после длительной ракетной атаки на Украину.

"Согласно новым командам Укрэнерго, имеем обновленные графики отключений на сегодня", - говорится в сообщении ДТЕК.

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что в результате российской атаки повреждены энергообъекты в нескольких регионах.

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"Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги. Во время тревоги же были введены аварийные отключения, которые на данный момент продолжают действовать, а ранее опубликованные графики почасовых отключений не действуют. После отмены аварийных отключений будет обновлена информация о времени и объеме почасовых ограничений", - говорится в сообщении.

Новые графики отключения света в Киеве 28 ноября:

1 группа света не будет с 10:00 до 17:00;

2 группа – с 10:00 до 14:00;

3 группа – 13:00 до 14:00;

4 группа – 13:00 до 20:00;

5 группа – 16:00 до 20:00;

6 группа – 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.

Новые графики отключения света в Киевской области 28 ноября

1 группа света не будет с 9:00 до 13:00;

2 группа – с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00;

3 группа – с 12:00 до 19:00;

4 группа – 12:00 до 16:00;

5 группа – 15:00 до 20:00;

6 группа – 6:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Новые графики отключения света в Одесской области 28 ноября:

1 группа света не будет с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00;

2 группа – с 10:00 до 16:00;

3 группа – с 12:00 до 17:00;

4 группа – 13:00 до 18:00;

5 группа – 15:00 до 19:00;

6 группа – 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

Новые графики отключения света в Днепропетровской области 28 ноября:

1 группа света не будет с 10:00 до 17:00;

2 группа – с 10:00 до 14:00;

3 группа – с 13:00 до 20:00;

4 группа – 8:00 до 14:00 и 16:00 до 20:00;

5 группа – 15:00 до 19:00;

6 группа – с 16:00 до 20:00.

Отключения света в Украине 28 ноября - главные новости

28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Вечером враг запустил дроны, а ближе к утру в небо взлетели семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 05:03 росяне запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, что связано с очередным массированным ударом России по Украине

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