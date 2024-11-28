В ряде городов прогремели взрывы

Этим утром, 28 ноября, Россия устроила массированную атаку на Украину. Вечером враг запустил дроны, а ближе к утру в небо взлетели семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 05:03 росяне запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

Обновлено 6:43. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под ударом оказалась энергетика. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.

Видео дня

Обновлено 6:39. Применяются экстренные отключения света: Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область.

Обновлено 6:37. В Харьковской ОГА сообщили, что все три удара - в Киевском районе Харькова, пока без пострадавших.

Обновлено 6:30. "Ванек" сообщает, что "Калибры" пока все. Ожидается подлет ракет с ТУ-95мс в ближайшее время. Угроза ракетного удара продлена минимум до 08:00. Он отмечается, что, учитывая пусковые маневры, будет две волн, но количество ракет неизвестно.

Обновлено 6:27. СМИ пишут о взрывах в Ровно и Луцке.

Обновлено 6:26. КГВА пишет об угрозе удара крылатых ракет по Киеву.

Обновлено 6:25. Ракета через Ивано-Франковскую область движется в направлении Стрыя. Ракета на Луцк.

Обновлено 6:23. СМИ пишут о взрывах в Луцке.

Обновлено 6:22. Ракета с Тернопольщины движется в направлении Львовщины.

Ракета с юга Ривненщины курсом на Волынь.

Обновлено 6:20. В Украине начали вводить экстренные отключения света, пишет ДТЭК

Обновлено 6:19. Ракета с Тернопольщины движется в северном направлении. В Ровно громко, СМИ пишут, что кое-где в городе исчез свет.

Обновлено 6:17. ВС ВСУ сообщают о ракете в направлении Ровно.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщает, что враг нанес по Харькову три удара. Последствия неизвестны.

Ракетная атака на Украину - последние новости

18 ноября российская армия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Погибли 11 человек, более полусотни получили ранения, среди них дети в возрасте 7, 10 и двое 11 лет.

25 ноября, российская оккупационная армия нанесла очередной ракетный удар по центру Одессы. Тогда пострадали 11 человек.

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