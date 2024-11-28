В двух районах города зафиксировано падение обломков.

Этим утром оккупационные войска РФ атаковали Украину ракетами. Одной из целей стал Киев.

Как пишет КОВА, в результате атаки пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями и получают медицинскую помощь.

Россияне повредили инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован, но было повреждено здание и два автомобиля. В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение.

В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости.

Воздушную тревогу в столице объявили почти в полночь из-за угрозы БпЛА. Она продолжалась понаж 9 часов.

"Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуски ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев с разных направлений. В результате противовоздушного боя все вражеские цели, которые угрожали Киеву, были уничтожены", - отметили в городской администрации.

Как сообщает КГВА, в двух районах столицы зафиксировано падение обломков. Пострадавших, предварительно нет.

В Днепровском районе Киева обломки упали на открытую территорию. Обошлось без разрушений.

В то же время в Дарницком районе обломки упали на территорию предприятия. Зафиксировано незначительное повреждение нескольких хозяйственных построек и грузового автомобиля. К счастью, пожара не было.

В результате атаки станции метро переполнены людьми.

Ракетная атака на Украину

Этим утром, 28 ноября, Россия устроила массированную атаку на Украину. Вечером враг запустил дроны, а ближе к утру в небо взлетели семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а в воздушное пространство залетели "Калибры".

На фоне атаки в Украине уже ввели экстренные отключения света. Отмечается. о последствиях российских ударов будут определять уже после ракетной атаки РФ.

Одной из целей российской атаки стал город Луцк. По словам мэра, в результате нескольких прилетов в городе начались проблемы с энергоснабжением.

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