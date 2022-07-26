Вице-канцлер заявил, что Путин ведет "вероломную" игру.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек обвинил Россию в отсутствии мужества и ведении торговой войны.

Об этом пишет Welt.

Так он прокомментировал решение России сократить поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

"У них даже не хватило духу сказать, что мы находимся в торговой войне с вами, ребята. Вместо этого про эти турбины рассказывают фарсовые истории, которые просто не соответствуют действительности. Теперь "Газпром" будет решать по своему усмотрению, будет ли полностью прекращена подача природного газа", - заявил Хабек.

Также политик обвинил президента Российской Федерации Владимира Путина в ведении "вероломной" игры.

"Технических причин для сокращения поставок нет. Турбина готова к поставке в Россию", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист "Газпром" заявил, что по технически причинам остановит еще одну турбину Siemens.

В связи с этим суточная пропускная способность газопровода "Северный поток" составит не более 33 миллионов кубических метров топлива. Это 20% от общей мощности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

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