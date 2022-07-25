Запланированный Россией экспорт оружия в Африку под вопросом из-за войны с Украиной.

Большие потери России в технике на поле боя в Украине приводят к значительному замедлению поставок вооружения в Африку.

Об этом пишет Foreigh Policy со ссылкой на данные американской разведки.

Это может привести к замещению поставками оружия из Китая и США, рассказали журналистам представители Пентагона.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку, в основном она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

"Мы ожидаем, что у них возникнут реальные проблемы с доставкой вооружения из-за того, что они теряют вооружение в Украине", — сказал высокопоставленный представитель американской разведки на условиях анонимности.

Россия по-прежнему сосредоточена на попытках использовать континент с 54 странами для добычи природных ресурсов, включая нефть и природный газ в Ливии, и золото из Судана.

Санкции против РФ уже подорвали способность Кремля пополнять запасы сложных деталей, таких как системы наведения и микрочипы, используемые в высокоточные боеприпасы.

В частности, агрессору будет сложно производить современные истребители, военно-морские платформы и космическое оборудование. Также страна столкнулась с препятствиями в ее усилиях по продвижению программы создания истребителя пятого поколения Су-57.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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