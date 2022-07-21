Предполагалось, что с августа по март европейские страны сократят использование газа на 15%.

Некоторые страны выступили против предложений ЕС о сокращении потребления газа на 15%. Инициатива призвана подготовить европейцев к возможному прекращению поставок "голубого топлива" из Российской Федерации.

Об этом пишет Reutres.

Европейская комиссия предложила в среду, 20 июня, чтобы все 27 стран ЕС использовали на 15% меньше газа в период с августа по март. В Брюсселе заявили, что пока что это добровольное решение, но в случае угрозы нехватки газа, то инициатива может стать обязательной.

На встрече дипломатов ЕС 12 из 27 государств-членов выразили озабоченность по поводу этого предложения. Представители Дании, Франции, Ирландии, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши и Португалии заявили, что Брюссель не должен принимать такие решения единолично.

Дипломаты обсудят это предложение в пятницу, 22 июля чтобы министры энергетики утвердили его на экстренном заседании во вторник, 26 июля. Документ станет законом только в том случае, если его одобрят не менее 15 стран ЕС.

На данный момент страны ЕС спешат заполнить свои газовые хранилища перед зимой, и Брюссель предупредил, что без дальнейшего сокращения потребления газа сейчас, то некоторые правительства столкнутся с дефицитом топлива в холодный период, если Москва прекратит поставки.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 июня Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Российскую Федерацию в победную позицию и лишь добавит проблем.

11 июля Россия остановила подачу газа по "Северному потоку-1". В Москве заявили о ежегодном техническом обслуживании газопровода. В свою очередь в Европе опасались, что Россия не возобновит подачу "голубого топлива" в европейские страны.

21 июля стало известно, что после технического обслуживания "Северного потока-1" возобновились поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

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