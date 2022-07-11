Поставлять газ в Европу перестанут уже утром в понедельник, 11 июля.

Российская Федерация остановит газопровод "Северный поток". Решение принято для проведения планового обслуживания.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что газопровод остановят только на 10 дней – до 21 июля.

Таким образом, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается ГТС Украины. В Газпроме сообщили, что Украина якобы подтверждает заявки в объеме около 40 млн куб. м в сутки.

Раз в год газопровод останавливают для техобслуживания, но в этот раз в Европейском союзе опасаются, что Москва в это раз остановит поставки газа под видом ремонта.

Как сообщал УНИАН, 9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбины, которые необходимы для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходят техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня. 8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

Украина с самого начала выступала против передачи Канадой турбины "Газпрому", заявляя, что такие действия нарушают санкции против России. В связи с этим официальный Киев призвал Оттаву отменить решение по турбинам.

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