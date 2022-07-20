Отмечается, что план должен быть обнародован в среду.

Европейский Союз рассматривает возможность добровольного сокращения на 15% потребления природного газа странами-членами уже со следующего месяца на фоне опасений, что Россия может прекратить поставку энергоресурсов.

Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg.

"Согласно плану, который получил название "Экономьте газ для безопасной зимы", Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, которые включают сокращение услуг отопления и кондиционирования, а также определенные рыночные меры",- уточняется в публикации.

Отмечается, что план должен быть обнародован в среду. Крупнейшей задачей ЕС этой зимой является обеспечение достаточных поставок газа для топливных печей и электрогенераторов.

"Еврокомиссия работает, исходя из предположения, что Россия не возобновит полных поставок через трубопровод Nord Stream 1, который был закрыт в начале этого месяца на ремонт",- заявил в этой связи во вторник комиссар по вопросам бюджета Йоганнес Ган.

Переговоры по предложению являются частными, запланированное постановление предоставит комиссии право объявлять общесоюзную тревогу, если существует существенный риск серьезного дефицита предложения или скачка спроса. Эта мера потребует одобрения государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренной встречи министров энергетики.

Большая группа стран выступает против обязательных сокращений. Они отмечают, что национальные правительства уже имеют планы на случай чрезвычайных ситуаций и сократят спрос независимо от того, обязывает ли их ЕС.

Как сообщалось, Российская Федерация планирует восстановить поставки газа по "Северному потоку-1" в четверг, 21 июля. Объемы экспорта газа могут сократиться.

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