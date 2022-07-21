Объем поставок в ближайшие месяцы окажут большое влияние, например, на экономику Германии.

После технического обслуживания "Северного потока-1" утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет Spiegel.

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Заявленные количества могут меняться в течение дня при условии предварительного уведомления.

В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве отмечали, что полное прекращение поставки газа "Северным потоком-1" связано с необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины "Siemens", привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа Россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла лишь 40%. Последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые номинации — резервирование пропускной способности трубопроводов.

Эти заказы на транзит газа по газопроводу "Северный поток-1" в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на "Северный поток-1" по-прежнему составляют около 30% мощности.

Объем поставок в ближайшие месяцы, вероятно, будут иметь большое влияние, например, на экономику Германии, а также на частных клиентов, поскольку это, вероятно, повлияет на цены на газ. Это также должно быть решающим для того, насколько Германия сможет заполнить свои газохранилища в холодной поры года и будет дефицит.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Российскую Федерацию в победную позицию и лишь добавит проблем.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд иск из-за передачи турбины Siemens для "Северного потока" вопреки санкциям. Лидер организации Пол Грод назвал данное решение правительства "большой ошибкой с ужасными последствиями".

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