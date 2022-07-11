Ранее Канада решила сделать исключение из санкций и вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

Евросоюз не видит нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод "Северный поток-1".

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что Россия уменьшит поставки газа по "Северному потоку-1". Что касается санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом", - сказал Макфи.

Соединенные Штаты также выразили поддержку решению Канады вернуть турбину Германии.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, а также поможет противостоять попыткам России использовать энергетику как оружие", - сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

При этом он добавил, что США и союзники остаются привержены усилиям по уменьшению зависимости от российских энергоресурсов и дальнейшего сокращения доходов России от их продажи.

Как сообщал УНИАН, 9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбины, которые необходимы для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходят техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Известно, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии говорят, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня. 8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

Украина с самого начала выступала против передачи Канадой турбины "Газпрому", заявляя, что такие действия нарушают санкции против России.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выразили глубокое разочарование в связи с решением Канады. Украинская сторона подчеркивает, что передача турбины "Северного потока-1" позволит России и в дальнейшем использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы.

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