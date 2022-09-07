Чехия намерена снять обсуждение возможного "потолка" цен на российский газ с повестки дня встречи министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, которая запланирована на 9 сентября.
Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикелла, сообщает iDnes.
"Это неконструктивное предложение. Речь идет скорее об очередном варианте санкций против России, чем о текущем решении энергетического кризиса в Европе. И теперь мы хотим не готовить новые санкции, а разрешить энергетическую ситуацию", - сказал Сикела.
Чехия хочет включить в переговоры так называемую иберийскую модель, которая разделит цены на электроэнергию и газ на рынке.
По словам чешского министра, это помогло бы в случае с электроэнергией, цены на которую, по его оценке, могут быть снижены до уровня примерно 200-400 евро за мегаватт-час.
В то же время Сикела отметил, что эта модель может привести к увеличению потребления газа, что может поставить под угрозу поставки в Европе в случае суровой зимы.
Ситуация с газом:
31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.
В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.
2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".
На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.
6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.
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